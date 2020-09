Suurkontsertide korraldajad on hädas ja loodavad riigi abile

Välisartistide osavõtul ja üle 1000 külastajaga kontserte korraldavad promootorid asutasid Eesti Suurkontsertide Korraldajate Liidu (ESKL) ja loodavad riigi abile.

„Oleme üks väheseid kitsaid valdkondi, kus alates märtsist on käive peaaegu null ja see jätkub kuni järgmise aastani, sest hoolimata sellest, et piirangud võivad ka millalgi kaduda, pole võimalik enam midagi selleks aastaks organiseerida. Probleem on globaalne ja välisartistid ei ole selles olukorras valmis enne 2021. aastat mingeid kokkuleppeid tegema. Selliste suurürituste korraldajaid on Eestis ca 15 ettevõtet ja kuna meid on vähe, siis me hääl ei kosta väga kaugele, kuid tööd anname me sadadele inimestele iga ürituse kohta," selgitas liidu juhatuse esimees Mart Eensalu.