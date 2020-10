Eesti näoga Läti ühisrahastusportaal võitleb ränkade süüdistustega

Investorite pahameeletormi alla sattunud ühisrahastusportaal Crowdestor kaudu laenati enam kui 1600 investorilt 800 000 eurot USA räppmetalbändi Limp Bizkit kontserdi korraldamiseks Eestis ja Poolas. See üritus jäi aga ära. Foto on tehtud bändi 2009. aastal Tallinnas toimunud kontserdil. Foto: Liis Treimann/Postimees/Scanpix

Ühisrahastusportaali Crowdestor investorite väitel ei ole Eestis registreeritud, kuid Lätist juhitud ettevõte mänginud avatud kaartidega ja on jätnud kriitilistes olukordades oma raha mängu pannud investorid pimedusse. Crowdestori juhi Janis Timma väitel on ta aga isiklikult võitlemas koroonakriisis löögi alla sattunud investorite raha eest.

“2019. aastal olin uhke, et olen sellise ettevõtte juht. Sel aastal on olnud aga olukordi, kus ma ei sooviks öelda, et olen ühisrahastusega seotud,” tõdes Crowdestor OÜ looja ja tegevjuht Janis Timma.