Nädala raadiohitt: tunnustatud neuroloog hoiatab, et kiirustamisel on füüsilised tagajärjed

Ületöötamisel ja kiirustamisel on füüsilised tagajärjed. Foto: Panthermedia/Scanpix

Sel nädalal paelus Äripäeva raadio kuulajaid saade, kus tunnustatud neuroloog Toomas Toomsoo õpetas tegusaid inimesi aega maha võtma ja hoiatas, et kiirustamisel on füüsilised tagajärjed.

Lisaks köitsid kuulajate tähelepanu investeerimismüütide kummutamine, Marju Lauristini avameelne intervjuu ja advokaatide soovitusel ülekuulamisele minejavatele juhtidele.

Nädala kuulatuimad raadiosaated olid:

1. "Investor Toomase tund". Investeeringute hajutamisega rikkaks ei saa

See raadiosaade kummutab paljusid investorite kinnistunud uskumusi.

Inimesed peaksid sundima end ostma "kalleid" aktsiaid, sest need on "kallid" põhjusel, et need on head, rääkis investor ja päevakaupleja Ivar Mägi saates. Tema sõnul rikkaks ei saada mitte hajutades, vaid ühele heale positsioonile keskendudes. Seda pole sugugi lihtne teha, näitab investorite tegelik käitumine turgudel.

LHV vanemmaakler Nelli Janson selgitas Tesla näitel, kuidas investorite üks suurimaid vigu ehk karjaga kaasa jooksmine on mõnikord õigustatud. Saadet juhtis Äripäeva börsitoimetaja Anu Lill.

Kuula saadet siit:

2. "Eetris on Tallinna Ülikool". Tunnustatud neuroloog järgib logelemise õpetust. Või vähemalt püüab järgida

Ida-Tallinna Keskhaigla neuroloogiakeskuse juhataja ning Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi külalisprofessor Toomas Toomsoo rääkis saates, miks ta proovib teha nii, nagu loodusemees Fred Jüssi õpetab ehk leida logelemiseks aega. Samas tunnistas ta, et parimais arstiaastais olles ei kipu see kuigi hästi õnnestuma.

Saates kuuleb ka seda, kui edukalt õnnestub tänapäeval peavalude põhjustele jälile saada, mis kohe-kohe 50aastaseks saavat Toomsood praegu tööalaselt nii-öelda käivitab ning mis värvi jopet ta parema meelega ei kannaks. Temaga vestles Karl-Eduard Salumäe.

Kuula saadet siit:

3. "Hommikuprogramm". Viljar Arakas: peamine, et koroona ei muutuks vaimuhaiguseks

EfTENi juht Viljar Arakas iseloomustas EfTENi kinnisvarafondi head tulemust sõnadega „koroona on tulemusest pühitud“, kuid möönis, et turismisektorit illustreerib jätkuvalt sõnapaar "pilkane pimedus". Teisipäevase hommikuprogrammi intervjuus räägiti ka koroonapuhangu valitsevatest ohtudest. "Peame jälgima, et sellest ei saaks vaimuhaigust," märkis Arakas sarkastiliselt.

Hommikuprogrammi tegid Igor Rõtov ja Rivo Sarapik.

Kuula intervjuud siit:

4. "Edukad naised". Lauristin: naisi kööki ajav EKRE kasutab ära läbikäärimata sõnnikut

Äripäeva raadio värskes saatesarjas rääkis Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna professor ja ühiskonnategelane Marju Lauristin (80), kuidas võimul olev erakond EKRE tegi läbi käärimata ajaloo sõnnikust poliitilise kapitali.

Samuti avaldas Lauristin, kuidas jäi nädalavahetuse emana, üliõpilase ja raadio töötajana ilma olulisest osast laste elust ning miks on poliitikas vähe naisi, veel rääkis ta naiselikust tarkusest ja sõltumatuse tähtsusest.

Lisaks rääkis Lauristin oma suhtest rahaga ja sellest, kui erinevad inimesed on nad võrreldes ärides kõrbenud ettevõtja Rein Kilgiga.

Kuula saadet siit:

5. "Triniti eetris". Soovitused ülekuulamisele minevale ettevõtjale või tippjuhile

Kui ettevõtja või tippjuht kutsutakse kriminaaluurimise raames ülekuulamisele või vestlusele, siis on võtmetähtsusega ettevalmistus ning ülekuulamise protokoll. Kui nendes asjades ollakse hoolimatu, siis võib see tekitada hiljem palju probleeme.

Millele tuleb ülekuulamistel tähelepanu pöörata, sellest rääkisid saates advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat Risto Käbi ja advokaat Martin Järve. Saadet juhtis Aivar Hundimägi.

Kuula saadet siit: