Üürihinnad kriisi ajal: 260 on uus 360

Foto: Raul Mee, fotograaf

“Maakler ütles kuldsed sõnad, et 260 on uus 360,” kirjeldas Scandium Kinnisvara arendusjuht Kalle Aron, kuidas varem väikekorteri eest üürina küsitud 360 eurot muutus koroonapandeemias 260 euroks.

Kevadises koroonapuhangus tundus olukord kohati lausa ebareaalne, tunnistas Kalle Aron. Aga nagu elus varemgi on ette tulnud, et asjad ei osutu tegelikkuses nii hulluks või roosiliseks, kui need algul tunduvad, polnud selles osas erandiks ka COVID-19, tõdes ta Kinnisvaraarenduse konverentsil peetud ettekandes, et väga hulluks siiski asjad ei läinud.