Operail alustas kaubavedu Soomes

Operail alustas tegevust Soomes. Foto: Operail

Transpordi- ja logistikaettevõte Operail vedas eile esimest korda kaupa Soome raudteerööbastel. Operail on Soome suurima sadamaoperaatori Rauanheimo raudteevedude partner puistekauba transportimisel liinil Vainikkala-Koverhar.

"Rahvusvaheline laienemine on meie kasvustrateegia lahutamatu osa ja meil on hea meel, et astusime olulise sammu suuremate eesmärkide poole ning alustasime tegevust Soomes. See on hetk, mida oleme pikisilmi oodanud," ütles Operaili juhatuse liige Paul Lukka. „Oleme nüüd Soomes kohal ja meie eesmärk on kindlustada oma positsiooni siinsel turul. Meil on juba uued plaanid paigas ja jagame neid hea meelega ka avalikkusega, kui õige aeg on käes.”