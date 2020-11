Ettevõtja: ehitus kardab uut aastat

Paide MEKi tegevdirektor Janek Lohu näeb, et kõigil on uue aasta ees hirm. Foto: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja / Scanpix

Merko Ehituse ja Nordeconi avaldatud kolmanda kvartali tulemused näitavad, et koroonaviirus pole ehitussektorit veel haaranud. Uue aasta ees on aga põhjust hirmu tunda, räägib Järvamaa ehitusettevõtja.

„Otsest mõju, et kuskil on piirangud ja üks-kaks meest lastakse väravast sisse – sellist asja ei ole. Pigem on olnud selline kaudne mõju läbi hirmude,“ rääkis Järvamaal asuva peatöövõtja Paide MEKi tegevdirektor Janek Lohu. Uut aastat kardavad aga tema sõnul kõik.