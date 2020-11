Reps kasutab ametiautot laste sõidutamiseks

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Foto: Andras Kralla

Haridusminister Mailis Reps kasutab ära ministeeriumi vara ja tööjõudu, lastes ministeeriumi autojuhil sõidutada oma lapsi kooli ja huviringidesse, kirjutab Õhtuleht.

Justiitsministeeriumi leheküljel on kirjas, et ametiauto kasutamine isiklikeks vajadusteks, samuti oma alluva kasutamine isiklike asjade ajamiseks on ametiseisundi kuritarvitamine.