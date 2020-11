Riigikontroll Repsi lastesõidutamisskandaalist: ameti- ja eraasjad tuleks hoida võimalikult lahus

Õhtuleht avastas, et haridusminister Mailis Reps kasutab ministeeriumi autojuhti ja autot oma laste sõidutamiseks kooli ja huviringidesse. Foto: Andras Kralla

Üldjuhul isiklikuks otstarbeks ametiautot kasutada ei tohi, kuid erasõite võib teha mõistlikul määral, kui selle eest on tasutud kui erisoodustuse eest, mis ei muuda aga ametiautot isiklikuks autoks, ütles riigikontroll.

Riigikontrolli kommunikatsioonijuht Priit Simsoni sõnul on ministrite kasutuses palju muid avalikke vahendeid ja administratiivset ressurssi, mistõttu on oluline, et ministrid oleks nende kasutamisel väga tähelepanelikud. "Avalike vahendite kasutamine tuleks ameti- ja eraasjade ajamisel hoida võimalikult lahus, et ministritel ei oleks võimalust või põhjust ette heita avalike vahendite kasutamist erahuvides," ütles ta.