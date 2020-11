Westaqua Investi juht: käive kasvas poole võrra? Lootsime enamat

Westaqua-Investi tegevdirektor Joseph Shmidt tutvustas 2014. aastal Narva uut tehast. Foto: Andras Kralla

Ida-Virumaal veefiltreid tootva Westaqua-Investi käive kasvas kolmandas kvartalis pea poole võrra, jõudes 18 miljoni euroni. Ettevõtte tegevdirektori Joseph Shmidti sõnul ootas ta eelmisel aastal enamat, kirjutab Äripäeva venekeelne väljaanne Delovõje Vedomosti.

Shmidti sõnul kestab tormilise kasvu periood neil juba mitu aastat. Kiire kasvu põhjus on osalt selles, et ettevõtte emafirmale Westaqua kulub ligi 130 patenti veepuhastuse tehnoloogia vallas. Just nimelt tehnoloogiline edumaa konkurentide ees ja samuti ülemaailmne ökoloogiatrend seletab Westaqua-Investi tohutut kasvu.