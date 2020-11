Majatäis viha ja kadunud raha – Pärnu arendus neelas nii ühisrahastajate kui Jaak Roosaare sajad tuhanded

Crowdestate'i investorid andsid Pärnu kinnisvaraarenduse tarbeks pool miljonit eurot. Asjaosalised usuvad, et suure tõenäosusega ei saa investorid midagi tagasi. Foto: Ago Tammik

Crowdestate’i Pärnu Vesiroosi arenduses jäävad kaotajaks kõik – ühisrahastusinvestorid on suure tõenäosusega ilma enam kui poolest miljonist eurost, projekti poole pealt sisenenud Jaak Roosaare kannab enam kui 100 000 euro suurust kahju. Arendaja ise langes asjaosaliste sõnul aga petuskeemi ohvriks.

See on Pärnu selle aasta ilmselt kõige enam viha tekitanud maja lugu. See on lugu, kus vähemalt praegu ei paista silmapiiril ühtegi võitjat, ja mis on kaasa toonud palju kaotatud raha, pahameelt, pisaraid ja pettumusi.