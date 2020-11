Ülevaade: kes saavad olema Bideni meeskonnas

USA Föderaalreservi endisest juhist Janet Yellenist saab ilmselt USA uus rahandusminister. Foto: Reuters/Scanpix

Jaanuaris ametisse asuv USA järgmine president Joe Biden paneb nädalate jooksul paika oma tulevase administratsiooni.

Biden on sel nädalal avaldanud oma tulevase meeskonna mitu võtmeisikut. Küll peab need kandidaadid kinnitama senat, mis on seni vabariiklaste kontrolli all. Teadupärast on Biden aga demokraat.