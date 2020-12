Kortermajade 100 miljoni ligi pääsevad igasugused ehitajad

Balti Vara Ehitus OÜ juht Meelis Karro annaks ühistutele otsustusruumi juurde, praegu ei tohi ehitajatele erilisi tingimusi esitada. Foto: Andras Kralla

Eestis läheb lahti kortermajade renoveerimiskampaania, mida riik toetab üle 100 miljoni euroga, kuid hankele pääsemiseks on mõne ehitaja meelest latt liiga madalal.

Toetusraha jagav KredEx on koos ministeeriumitega paika pannud nõuded, mille eesmärk on ilmne: et hangetel saaks osaleda võimalikult suur hulk ettevõtteid. Kõlab hästi, aga lähemalt vaadates võivad sellised nõuded probleeme tekitada.