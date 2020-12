Kolme suure ameti koondjuht Kaido Padar: keegi ei jää tagaplaanile

Transporsiameti juht Kaido Padar. Foto: Liis Treimann

Alles loodava transpordi ühendameti juhiks valitud Kaido Padari sõnul on ühendamet vajalik ning pole vaja karta, et ükski kolmest tegevusharust tagaplaanile jääb.

Padari sõnul leiab ühendamet pigem uue sünergia ja tahte, et koos midagi ära teha. “Kui sa koos midagi teed, siis need rõõmud on ka alati suuremad ja võimsamad üle organisatsiooni,” ütles ta.