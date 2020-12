Arvustus: Seat Ateca ütleb hispaania keeles tere. Aga kas midagi veel?

Uuenenud Seat Ateca Foto: Karl-Eduard Salumäe

Äsja uuenenud Ateca on Seati jaoks tähtis mudel ning väga viks.

YouTube’is on aastatetagune klipp Jeremy Clarksonist, kes kurdab, et peab The Sunday Timesi jaoks arvustama Volkswagen Jettat, kuid sel autol puudub ainumaski tunnusjoon.