Intervjuu: Operailist on saamas Soomes miljonimängija

Operail Finland Oy tegevjuht Ilkka Seppänen ja nõukogu esimees Paul Lukka. Foto: Operail

Tänavu novembris alustas Operail Soomes raudteevedudega ning järgmisel aastal veab ettevõte seal juba miljoneid tonne kaupu.

Selle ettevõtmise üks eestvedajatest, Operail Finland Oy nõukogu esimees ning Operaili finantsjuht ja juhatuse liige Paul Lukka, on kindel, et juba mõne aja pärast on Operailil Soome raudteevedudes märkimisväärne turuosa, rääkis ta intervjuus Logistikauudistele.