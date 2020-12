Kinnisvaraturg 2021: investoritel kitsas käes, ärikinnisvara tuhast ei tõuse

Arco Vara Kinnisvarabüroo analüütik ja kutseline hindaja Mihkel Eliste, Arco Vara AS juhataja Miko-Ove Niinemäe ja Coop panga erakliendi kinnisvara finantseerimise äriliini juht Karin Ossipova arutlesid, mis ootab 2021. aastal ees kinnisvaraturgu.

Tallinna linn. Foto: Liis Treimann

Mihkel Eliste tõdes, et 2020 on olnud kinnisvaraturul väga huvitav aasta: lühikese perioodi vältel toimus palju muutusi. Praeguseks on turg tema sõnul taastumas. „Elamuturuga oleme optimistlikumas stsenaariumis, kui oleksime kevadel või veel suve keskpaigas osanud oodata,“ nentis Eliste.