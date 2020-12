Lutsar: Tallinna olukord halveneb

Koroonaviirusega võitlemiseks soovitab terviseamet ühe meetmena kanda maski. Foto: Liis Treimann

Valitsuse teadusnõukoja juht Irja Lutsar ütles intervjuus ERRile, et koroonaviiruse olukord Tallinnas halveneb, sest haiglasse sissekirjutatute arv kasvab.

Lutsar märkis, et haiglatöötajate haigestumine sunnib isolatsiooni ka teisi töötajaid, kes omakorda nakatavad patsiente. "Nii et niisugune suletud ring on tekkinud ennekõike Tallinna haiglatesse," tõdes ta.