Telefonide ja arvutite pealt tuleb peagi maksta täiendavat tasu

Foto: Raul Mee

Justiitsministeerium on koostanud määruse eelnõu, mille kohaselt tuleb edaspidi maksta mitme tehnikatoote ostmisel kuni 4eurost täiendavat tasu. Kaubandus-tööstuskoja hinnangul tuleks mitme toote tasu vähendada.

Eelnõu järgi plaanitud kogutav tasu läheb muusika- ja filmiteoste õiguste omajatele ning selle peamine eesmärk on maksta muusika- ja filmiteoste õiguste omajatele õiglast hüvitist selle eest, et inimestel on lubatud tasuta nende teoseid kopeerida isiklikuks kasutuseks ilma muusika- ja filmiteoste õiguste omajate nõusolekuta.