Omniva automaadid jäävad Läti pakiuputusega hätta

Omniva sai tellitud pakiautomaadid kätte novembri asemel detsembri lõpus. Foto: Liis Treimann

Lätis on e-kaubanduse järsu arenguga puudu tulnud pakiautomaatidest ja napib ka pakiautosid, Omniva tellitud lisaautomaadid saabusid Hiinast hilinemisega, kirjutab Läti ringhääling.

Eesti Postile kuuluv Omniva on Lätis töötajate arvu kolmandiku võrra suurendanud ja töö käib päev läbi neljas vahetuses, aga pakiautomaatidest on ikka nappus käes, kuigi nende arv ja suurus on pandeemia ajal kasvanud, kirjutab väljaanne.