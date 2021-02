ERIAL lõpetab hoiu-laenuühistuna tegevuse ja palub kohtult saneerimist

Tallinnas Endla tänav 61a asuv kinnistu kuulus varem hoiu-laenuühistule ERIAL, ent see müüdi edasi ERIAL Kinnisvarale. Foto: Andras Kralla

Hoiu-laenuühistu ERIAL loobus finantsteenuse osutamise loast ja kahest juhatuse liikmest ning esitab kohtule saneerimistaotluse, teatas ühistu täna liikmetele saadetud kirjas.

Täna õhtul liikmetele saadetud kirjas teatab ühistu, et ERIALi juhatusest astuvad tagasi senine juht Oleg Laidinen ning kahtlustuse saanud Daniela Dalberg-Dyagileva. Juhatusse jääb ainsana Erik Margijev, kellel on kogemus ehitusprojektide elluviimisel ning kelle ülesandeks on tagada ning kaitsta ka edaspidi ühistu liikmete huve, seisab teates.