Repsi menetluse areng tekitab juristideski segadust

Endine minister Mailis Reps on enda sõnul menetluse käiku arvestades isegi teadmatuses. Foto: Andras Kralla

Endise ministri Mailis Repsi suhtes toimuv uurimine on kestnud pea kolm kuud ja nüüdseks on prokuratuur avaldanud vaid veelgi segadust külvavaid infokilde, mis tekitavad küsimusi juristideski. Viimasena teatati, et nüüd ei uurita enam väärtegu, vaid alustatud on kriminaalmenetlus.

Novembris paljastasid Õhtulehe ajakirjanikud, et siis haridus- ja teadusministri ametis olnud Mailis Reps kasutab töösõitudeks mõeldud ministeeriumi väikebussi ja maksumaksja raha eest palgatud autojuhti oma laste kooli, koju ja poodigi sõidutamiseks.