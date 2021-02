Komisjon kaebab Midfieldi-otsuse edasi

ERJK esimees Liisa Oviir Foto: Raul Mee

Lisaks Keskerakonnale otsustas ka erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) edasi kaevata kohtuotsuse, millega tühistati erakonnale komisjoni määratud kohustus maksta reklaamiärimees Paavo Pettai firmale Midfield tagasi enam kui miljon eurot.

"Kui meie ettekirjutus oli 1,02 miljonit, siis need arveid, mis ei ole kohtu hinnangul piisavalt tõendatud, puudutavad summat 7700 eurot, see mastaap on selline, et meil ei olegi võimalust tegelikult muul viisil minna, kui kohtus näidata, et tegemist on ebaproportsionaalse otsusega," ütles komisjoni esimees Liisa Oviir rahvusringhäälingu uudisteportaalile.