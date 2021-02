Sami Seppänen: välisinvesteeringud pole enam Eestisse teretulnud

Elisa Eesti tegevjuht Sami Seppänen Foto: Andras Kralla

Elisa Eesti juht Sami Seppänen tunneb, et riik on minetanud Lennart Meri aegse suhtumise välisinvesteeringutesse.

Seppänen kirjutab oma Facebooki lehele tehtud avalikus postituses, et on rääkinud aastate jooksul väsimatult Eesti ettevõttesõbralikust keskkonnast.

„Taoliste sõnavõttude aeg on läbi, makis on nüüd uus kassett. See ütleb, et Eestis tahetakse edaspidi pesta üksteise särke ja omaette toimetada – välisinvesteeringud ei ole enam siia teretulnud. Palju õnne.“

Sami Seppäneni pahameele kutsus esile valitsuse julgeolekukomisjoni otsus saata sidevõrkude turvalisuse määruse eelnõu senisel kujul valitsuskabinetti. Nõndanimetatud Huawei eelnõu näeb ette, et 5G-sidevõrku võib küll Hiina firma kaasabil avada, kuid hiljemalt kolme aasta jooksul tuleb selle tehnoloogia välja vahetada. Elisa on ehitanud oma võrgu üles just Huawei riist- ja tarkvaraga.