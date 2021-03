Koroona ja piirangud viisid ühistranspordist kolmandiku reisijatest

Pandeemia puhkemise tagajärjel sõitis rongidega möödunud aasta veerandi võrra vähem inimesi kui aasta varem. Foto: Raul Mee

Möödunud aastal sõitis Eestis ühistranspordiga kokku ligi 145 miljonit reisijat. Võrreldes 2019. aastaga oli sõitjaid 35% vähem ja seda eelkõige bussireisijate poole pealt.

"Ühistranspordiga reisijate vedu vähenes koroonaviiruse tõttu alates märtsist nii maanteedel, raudteedel, veeteedel kui ka õhus. Bussi, trammi ja trolliga sõitis 133,7 miljonit inimest, mis on kolmandiku võrra vähem kui 2019. aastal. Bussitranspordi kasutajate kahanemisel oli suur mõju, kuna see on peamiselt kasutatav transpordiliik,“ ütles statistikaameti analüütik Ojamaa.