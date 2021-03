Otsid kodu? Siin on ülevaade varjatud puudustest

Kinnisvara Tallinnas. Foto: Raul Mee

Mida õitsvam on kinnisvaraturg, seda rohkem käib ka kohtutes kinnisvarateemalisi vaidlusi. Et kulukaid vaidlusi vältida, tasub teha põhjalikku tööd lepingu koostamisega ning seda nii müüjal kui ka ostjal. Peamine märksõna on avatus: kõikvõimalikest puudustest tasub müüjal ostjale teada anda ka juhul, kui need tunduvad väikesed ja ebaolulised.

Äripäeva raadio saates “Triniti eetris” andsid nõu ning tõid oma kogemusest näiteid advokaadibüroo Triniti advokaadid Anna Liiv ja Eli Täpp, kelle hinnangul pole näiteks koroonakriis kinnisvaraturule liiga teinud ning sellest tulenevalt pole ka neil sellealast tööd vähemaks jäänud.