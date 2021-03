Suurtööstuste maksusoodustus tuleb toetuste lõppemise arvel

Majandusminister Taavi Aas viib lõpule endise majandusministri Kadri Simsoni ajal alustatud poliitika teha energiamahukatele tööstustele otsustavaid maksusoodustusi. Foto: Liis Treimann

Suurtele elektritarbijatele lubatud taastuvenergia tasude vähendamine kaetakse rahadest, millest oleks võinud kõigi tarbijate elektriarveid vähendada. Kriitikute hinnangul on kogu meede loodud ainult mõne üksiku tootja tarvis.

Suurtarbijate lobitöö valitsuse juures on olnud pikk ja järjekindel: riiklikud tasud elektrilt neile on olnud liiga suured ja muutnud konkurentsiolukorra keeruliseks. Lobitöö on kandnud vilja: vähendatud on aktsiisi gaasilt ja elektrilt ning paari aasta pärast väheneb ka taastuvenergia tasu 85 protsenti.