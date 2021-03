Erasektori töötajate vaktsineerimine lükkub veelgi edasi

Koroonaviiruse vastu vaktsineerimine on takerdunud väheste vaktsiinide taha. Eesliin peab veel ootama. Foto: Liis Treimann

Laialdasema erasektori eesliini töötajate vaktsineerimiseni jõutakse tõenäoliselt alles mais, kuid ettevõtted annavad endast juba hoogsalt teada: firmad on taotluse sisse andnud enam kui 60 000 inimese kohta.

Ida-Virumaa tööstusettevõte Viru Keemia Grupp (VKG) pole teinud saladust, et on väga huvitatud oma töötajate vaktsineerimisest. Firmal õnnestuski saada oma 145 inimest tähtsasse eesliini nimekirja, kuid see ei tule ilma tõrvatilgata meepotis.