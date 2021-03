Koroonakriis lükkas digiriigi silotornid kõikuma

Tieto Eesti tegevjuhi Anneli Heinsoo sõnul saaks praegust kriisi juhtida palju efektiivsemalt, kuid seadused seda ei luba. Foto: Raul Mee

Maailmakuulsas e-Eestis koondatakse koroonaviirusesse nakatunute statistikat käsitsi Exceli tabelisse ja digiloo haldajad pole suutnud teha ühte nuppu – "soovin vaktsineerida". Need on ehk kõige kõnekamad näited digiriigi tukkuma jäämisest keset koroonakriisi.

Eraettevõtjad, kes oskavad digiriiki moel või teisel ka seestpoolt näha, nimetavad probleemi suureks ja tõdevad, et e-riik on killustunud. Riigi IT-juht aga ütleb, et tervisevaldkonna kitsaskohti ei tasu kogu digiriigile üle kanda.