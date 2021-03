Ministeerium kaasajastab elektrivõrgu kvaliteedinõudeid

Kõrgepingeliinid Narvas Foto: Raul Mee

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas saatis kooskõlastamisele määruse muutmise eelnõu, millega peaksid elektrikatkestuste pikkused vähenema ning inimesed saama mõistlikuma aja jooksul plaanilistest katkestustest teada. Samuti tuleb võrguettevõtjatel vähendada võrgutasu senisest kolm korda rohkem, kui elektrit ei taastata mõistliku aja jooksul.

Praegu on võrguettevõtjal aega viis ööpäeva, et elektririke eemaldada tarbijalt võrguteenuse eest vähem raha küsimata. Muudatusega väheneb see aeg kolmele ööpäevale. „Meie elektrivõrgu kvaliteet on ajas märkimisväärselt paranenud, mistõttu on õigustatud ootus ka elektrikatkestuste kiiremale lahendamisele. Tahame, et võrguettevõtjad võtaksid suurema vastutuse pikaajaliste elektrikatkestuste eest ning oleksid tarbijatele vastutulelikumad,“ ütles minister Aas.