Ruth Oltjer: teadus- ja arendustöö on Eestis kiviaja tasemel

Chemi-Pharm ASi asutaja Ruth Oltjer vasakul, paremal president Kersti Kaljulaid Foto: Liis Treimann

Chemi-Pharm ASi asutaja Ruth Oltjeri sõnul on Eestil vaja innovatsioonipresidenti või -ministrit, et ettevõtete teadusarendus ja innovatsioon kiviajast välja aidata. Tema sõnul sobiks sellisele ametikohale näiteks Jaak Aaviksoo.

Eesti Tööandjate Keskliidu aastakonverentsil “Tuulelohe lend” rääkis Oltjer, et Eestis on ainult 250 ettevõtet, kes teevad stabiilselt innovatsiooni, kuid võiks olla 2500 või 25 000 ettevõtet. Sellest välja tulekuks on tema sõnul palju lahendusi. Iisraeli näitel võiks Oltjeri arvates olla ka Eestil innovatsioonipresident, kes oleks valitsuseülene ja annaks nõu valitsusele ja peaministrile. “Kui ma edasi mõtlesin, siis meil on akadeemik Jaak Aaviksoo, kes võiks selle ametikoha võtta,” rääkis ta.