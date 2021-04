Narva spordiedendaja: Ida-Virumaa on ka Eesti, suhtuge meise positiivsemalt

Narva spordiaktivisti Vladimir Všivtsevi osalusel tegutsev Äkke Suusaklubi oli üks süüdlane selles, et sel aastal Sportlandis ja Rademaris enam suusavarustust saada polnud – kõik oli ära ostetud.

Delovõje Ljudi saatekülaliseks oli märtsis Narva spordiaktivist, Ida-Virumaa Spordiliidu ja Äkke Suusaklubi juhatuse liige ning veebruaris president Kersti Kaljulaiu käest tunnustuse saanud Vladimir Všivtsev. Ta usub, et tunnustus tuli talle tänu sellele, mida on ta Ida-Virumaal liikumisharrastusega teinud. Ta toonitas, et liikumisharrastus on korraga ettevõtlus, haridus ja kultuur, millesse tuleb panustada.