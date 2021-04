Autovedajad näevad aktsiisitõusu matsu palju valusamana kui ministeerium

Leedu numbrimärgiga auto. Foto: Andras Kralla

Rahandusministeerium on hinnanud, et aktsiisitõusuga kaasneb 6protsendine hinnatõus, kuid vedajad näevad, et ees terendav hinnatõus on märkimisväärselt suurem – 14–15 senti liitri kohta tänaste hindade juures, annab Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon teada.

"Vedaja otsib alati odavamat kütust, sest see on tema püsikulu, sellest sõltub tema teenistus iga kilomeetri eest, mida ta läbima peab," ütleb Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) juhatuse liige Herkki Kitsing pressiteate vahendusel. "See hinnaerinevus aktsiisitõusul võib olla üle 20 sendi liitril kohta, mis teeb sisuliselt 200 eurot vahet kuni tuhandeliitrise tankimise puhul. See on märgatav – sellega võid rahulikult sõita Lätist Tallinna ja tagasi justkui ilma rahata, selline on hinnavahe."