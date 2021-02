Via 3L juht: kui diisliaktsiis taas tõuseb, kaob tankimine Eestist kiiremini kui 2015. aastal

Via 3L juhatuse esimees ja Eesti Logistikaettevõtete Assotsiatsiooni nõukogu liige Rainer Rohtla ning Eesti Õliühingu tegevjuht Mart Raamat. Foto: Tõnu Tramm

„Kui järgmise aasta mais diisliaktsiis taas tõuseb, võtab veofirma omanik autojuhilt ära Eesti kütusefirma kaardi ära, annab rahvusvahelise kaardi asemele ja ütleb, et nüüdsest tangid sa Lätis, mitte Eestis,“ lausus Via 3L juht Rainer Rohtla "Ärikliendid roolis" raadiosaates.

Rainer Rohtla on veendunud, et kui uus valitsus ei muuda diisliaktsiisi langetust püsivaks, juhtub see, mis juhtus enne. „See on kohe päris kindel, et tankimine liigub taas Eestist tagasi välja. Ja liigub palju kiiremini, kui see toimus pärast 2015. aasta aktsiisitõusu. Põhjus on väga lihtne: sel ajal ei olnud valmis veel lahendusi, mis võimaldaksid vedajatel väga kergelt saada tagasi käibemaksu, mida tankides välismaal tuleb maksta. Tänaseks on selleks kõik süsteemid loodud käibemaksu tagastused on tehtud väga lihtsaks,“ lausus Via 3L juhatuse esimees ja Eesti Logistikaettevõtete Assotsiatsiooni nõukogu liige Rainer Rohtla raadiosaates "Ärikliendid roolis".

„Piltlikult tähendab see seda, et veofirma omanik võtab autojuhilt Eesti kütusefirma kaardi ära, annab rahvusvahelise kaardi asemele ja ütleb, et kui sa nüüd sõitu lähed, siis nelja tunni pärast tangid sa Lätis, mitte Eestis. Täpselt nii lihtne see ongi. Ja tankimise tagasitoomine saab järgmine kord olema palju keerukam, sest usk valitsuse otsustesse saab olema tunduvalt nõrgem, kui see oli esimene kord.“

Rahaliselt pole riik sentigi kaotanud

Teine saatekülaline, Õliühingu tegevjuht Mart Raamat tõdes, et 10 kuud, mis Eestis on olnud madalam diislikütuse aktsiis, on tankimismahud meie tanklates kasvanud sedavõrd jõudsalt, et rahaliselt ei ole riik mitte sentigi kaotanud. Küll aga kõvasti võitnud kogu Eesti majandus.

„Iga kuu toob taas positiivse üllatuse. Järjest rohkem ja rohkem tuleb diislikütuse tankimist Eestisse tagasi. Kui koroonakriisi algusajal, mullu mais-juunis ei saanud veel kaugeleulatuvaid järeldusi teha, siis alates suve teisest poolest ja sügisel-talvel on väga selge tendents, et võrreldes aasta varasema ajaga on diislikütuse jaemüük märkimisväärselt kasvanud,“ lausus Raamat.

„Kui detsembris müüdi 23 protsenti rohkem diislikütust jaemüügis kui aasta varem, siis veebruari esimese kahe nädala tulemused näitavad, et müügikasv on olnud juba 29 protsenti. Kütusemüüjad on äärmiselt positiivselt üllatunud sellest, kui aktiivselt Eesti vedajad on aktsiisi languse tõttu oma tankimised Eestisse tagasi toonud,“ ütles Raamat, kelle sõnul ei ole riiki aktsiisi langusest kaotanud mitte midagi.

„Kõik kalkulatsioonid näitavad, et me ei ole mitte millestki ilma jäänud. Otsene laekumine või tankimise suurenemine taandab ära 12 sendise aktsiisi languse. Lisaks vedajatele on transpordi hind väga suureks komponendiks ka paljudel teistel tööstusharudel, kes olid juba võrreldes naabritega kehvemas seisus. Diislikütuse aktsiisilangetus oli ka nende jaoks väga märkimisväärne leevendus ja võimalus oma eksporti suurendada ning konkureerida välismaiste tootjatega. Räägime siin nii metsatööstusest, turbatööstusest, ehitusmaterjalide tootjatest, ehk kõik suured Eesti eksporti vedavad tööstusharud on positiivse lükke saanud sellest maksupoliitilisest otsusest,“ ütles Õliühingu juht.

Oht, et kõik muutub taas, on suur

Paraku on mullu 1. maist eelmise valitsuse tehtud otsus langetada diislikütuse aktsiisi 493 eurolt 372 eurole 1000 liitri kohta vaid ajutine ja kehtib kaks aastat. Seega tõuseb see praeguse seisuga 1. mail 2022 tagasi endisele tasemele, kui uus valitsus seda otsust ära ei muuda.

Millised on aktsiisi languse positiivsed mõjud logistikasektorile ning Eesti kütusemüüjatele ning millist kahju võib kaasa tuua selle tagasi tõstmine, saates Rainer Rohtla ja Mart Raamat saates põhjalikult lahkavadki.

