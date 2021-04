Maksuvõlglaste TOP: las tuleb see pankrot

Maksuvõlglaste TOP 3 on riigile kokku võlgu üle 35 miljoni euro. Kõrvutamiseks fakt, et eelmisel kevadel said kohalikud omavalitsused riigilt kriisiabi 30 miljonit eurot. Foto: Andras Kralla / Äripaev

Maksuvõlglaste TOPi eesotsast võib leida üle kümne miljoni euro võlgu olevaid ettevõtteid. Paraku on olemas ettevõtted, mille võlg selliste summade kõrval on küll pisku, kuid piisav, et äri kinni panna. Seejuures on need võlad kogunenud viimase aasta jooksul ning koroonakriisita poleks võlakoormat tõenäoliselt tekkinudki.

"Kui ma eelmise aasta kevadel mõtlesin, kuidas asja päästa, ning pea läks peaaegu halliks, siis nüüd pole enam mõtet mitte midagi pingutada. Las tuleb see pankrot," kirjeldas oma olukorda Ülo Ahven, kelle ettevõttel Royal Plus OÜ-l on maksuvõlgu 89 354 eurot.