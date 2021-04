Anne Mere: ootame toidutööstusena pikisilmi vaktsiini

Anne Mere kiidab HKScani töötajaid, kes on kriisiajal andnud endast maksimumi, et "masinavärk" toimiks. Foto: LIIS TREIMANN

Üks asi on välja töötada selgeid juhendeid ja selgitada, kuid hoopis teine asi on tegeleda töötajate puudumise probleemiga, sest siis on ohus kogu tootmise jätkumine, ütles HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere. "Seetõttu ootame toidutööstusena vaktsineerimisvõimalusi pikisilmi," lisas ta.

Anne Mere rääkis intervjuus Tööstusuudistele, kuidas Eesti toidutööstust mõjutab eesolevatel aastatel kolm olulist väljakutset.

Nendeks on Euroopa Liidu roheleppega kooskõlas keskkonnaeesmärkide poole liikumine, tootmise digitaliseerimine ja innovatsioon ning tootmiseks vajaliku tööjõu tagamine. "Nende kõigi puhul on oluline ka riigipoolne tugi vastavate regulatsioonide või meetmete väljatöötamisel," ütles Mere.

Mere sõnul sõltub valitsuskoalitsioonist palju, milliseid kitsendusi või leevendusi tööstussektori suhtes rakendatakse ning kui palju erialaliitude ning ka otse ettevõtjatega koostööd soovitakse teha.

Mere sõnul on HKScanil olnud väljakutseterikas aeg, seda just viiruse leviku tõkestamise osas meie töötajate hulgas. "Üks asi on välja töötada selgeid juhendeid, selgitada, juhendada, kuid hoopis teine asi on tegeleda töötajate puudumise probleemiga – siis on ohus kogu tootmise jätkumine. Seetõttu ootame toidutööstusena vaktsineerimisvõimalusi pikisilmi," ütles ta.

