Pärnu Juhtimiskonverents „Tule teadus appi!“ lükkub augustisse

Foto 2020. aastal toimunud Pärnu Juhtimiskonverentsilt. Foto: Raul Mee

Teaduse rahaks tegemisele keskenduv 26. Pärnu Juhtimiskonverents „Tule teadus appi!“ lükkub edasi augustisse. Seoses koroonaviirusest tingitud terviseriskidega on valitsus otsustanud pikendada siseruumides ürituste korraldamise piirangut esialgu teadmata ajaks.

24.–25. augustil kogunevad edukad Eesti avaliku ja erasektori juhid, et keskenduda teaduse rollile ettevõtete konkurentsivõime tõstmises. Konverents annab vastused küsimustele, kust alustada ja kuidas kasutada teadlaste oskusteavet Eesti elu edendamiseks, kuidas ehitada läbimurdelisel innovatsioonil ja teadustööl põhinevaid ettevõtmisi, nagu näiteks Synlab, Skeleton või Geenivaramu, ja milline on teadustegevuse käegakatsutav ühiskondlik kasu inimese jaoks.

Kahe päeva jooksul astub lavale pea 50 juhti ja teadlast. Meil on au võõrustada kahte tipptasemel välismaist esinejat. Nadya Zhexembajeva on ettevõtete taasloomise guru ja praktikust teadlane, kes aidanud sellistel ettevõtetel nagu Coca-Cola, IBM, CISCO, L'Oreal Group, Henkel ja Vienna Insurance Group oma tooteid, juhtimistavasid ja ärimudeleid uuesti välja mõelda. Ja see on ju täpselt see, millega iga juht on koroonaajastul tegelema pidanud.

Kohale tuleb ka Euroopa tippkompetentsikeskuse, Soome Rakendusuuringute Keskuse VTT juht ja tehnikateaduse doktor Antti Vasara, kes on ka Euroopa Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsioonide Assotsiatsiooni president ja Soome teenindussektori tööandjate juhatuse esimees. Eelnevalt on ta peaaegu 25 aastat töötanud erasektoris: Nokias, Tietos, SmartTrustis ja McKinsey & Companys. Soome on väga hea näide, kuidas ühendada ühiskonna, ettevõtluse ja teaduse vajadused. Aga latt peab olema seatud kõrgele. Et olla innovatsiooniliider, ei piisa sellest, et oled parim kodus – teadus- ja rakendusuuringud peavad olema maailmatasemel, siis leiavad meid üles innovaatilised ettevõtjad üle maailma. Nii nagu on olnud Soomes. Sellest Vasara konverentsil räägibki.