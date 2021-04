700 uut töökohta: Ida-Virumaa ootab hiigelinvesteeringut

"Keerukuse poolest sarnaneb meie toode autoga", ütleb Aquaphori kontserni president Joseph L. Schmidt. Foto: Tairo Lutter / Eesti Meedia / Scanpix

Hiigelinvesteeringu realiseerumine sõltub sellest, kas ettevõte ja Ida-Virumaa piirkonnana suudavad Narva meelitada oma partnerid.

Ida-Virumaal on avanemas suur võimalus, seal juba aastaid tegutsev Vene-USA tööstusettevõte on valmis tegema järjekordse hiigelsuure investeeringu, mis võiks tulevikus tööd anda sadadele piirkonna inimestele. Et nii läheks, on aga vaja lahti harutada mitu olulist sõlme.