Euroopa Liit kaalub AstraZeneca vastu kohtuasja

Vaktsineerimine. Foto: Liis Treimann

Euroopa Liit jätab kasutamata optsiooni, millega varus endale võimaluse osta 100 miljonit annust AstraZeneca koroonavaktsiini, ja kaalub ettevõtte vastu kohtusse minekut, kirjutab Reuters.

Optsioonist loobumise põhjuseks on see, et AstraZeneca on pidevalt tarnetega Euroopa Liiduga kokku lepitud ajakavast maas, aga ka mure vaktsiini kasutamisel üliharva tekkivate trombide pärast.