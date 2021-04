Raadiohommikus: kultuuriminister ja uus idufirma Grünfin

Kultuuriminister Anneli Ott kommenteerib hommikuprogrammis koroonapiirangute leevendamist. Foto: Liis Treimann

Hommikuprogrammis on külas kultuuriminister Anneli Ott: räägime kultuuriministriga eelolevast kultuurisuvest ja leevendunud piirangutest. Uurime, kuidas sünnivad kõrvaltvaatajale tihti arusaamatuks jäävad kitsendused kultuuri- ja spordiürituste korraldamisel ja kuidas nende täitmist on võimalik kontrollida.

TrasferWise'i tiimist on välja kasvanud uus huvitav ettevõte nimega Grünfin – ettevõtte kaasasutaja Triin Hertmann tuleb stuudiosse ja räägib ettevõtte plaanidest.

EASi turismiarenduskeskuse juhi Liina-Maria Lepikuga räägime EASilt toetust saanud innovaatilistest turismiprojektidest. Kas need innovatsioonid aitavad turismisektori uuest jalule?

Riigikogu keskkonnakomisjoni liikme Yoko Alenderiga arutame seda, kas RMKd ja keskkonnaaktiviste on võimalik lepitada ja milline on pelletiäri tulevik.

Stuudios on saatejuht Hando Sinisalu ja toimetaja Priit Pokk.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Kriisi tõttu on ettevõtted suuresti muutnud oma töökorraldust. Kas kontorihooned praegusel kujul on jätkusuutlikud? Kuidas näeb välja süsteem, mis aitab hallata Airbnb-laadset kontorit? Tulevikubüroodest räägivad saates elektrienergia ja automaatika digitaalsete lahendustega tegeleva ettevõtte Schneider Electric Eesti müügiinsenerid Vahur Torim ja Uku Kerner ning tegevjuht Miko Siilivask.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädala olulisemad teemad võtavad kokku Äripäeva ajakirjanikud Pille Ivask, Kaspar Allik ja Ken Rohelaan. Juttu tuleb tähtsamatest investeeringutest, märkimisväärsest juhivahetusest, aga ka suurest tarbimisbuumist.

13.00–14.00 "Edukad naised". Sel korral olime andekatele ja edukatele naistele pühendatud saate ajal videosillaga Setumaal ja vestlesime laulja Lenna Kuurmaaga, kes maaelu kõrvalt salvestab comeback'i tegeva tüdrukutebändi Vanilla Ninja uut albumit.

Kuurmaa rääkis saates Vanilla Ninja edust ja langusest, bändi ümber käinud skandaalidest ja sellest, mida laulja on kõigest sellest õppinud. Lisaks jutustas Kuurmaa, mida on tarvis sooloartistina edu saavutamiseks, kuidas ta on õppinud vihata elama ja mil viisil teenida koroonaajastul sotsiaalmeedias äritulu. Lisaks tuleb juttu mõistagi maaelust: miks kolis tuntud laulja Setumaale, hakkas seal lapsi kasvatama ning maatööd tegema.

Saadet juhib Katariina Krjutskova.

15.00–16.00 "Hea nägemise kool". Pere Optika juhatuse esimees Jaan Põrk ja optometrist Laura Tõnov ning Essilori tootespetsialist Margo Tinno räägivad saates sellest, millist kahju päike silmale teeb ja mida peaks tegelikult päikeseprillide valikul teadma ja jälgima.

Liigne päikesepaiste võib silma tervist kahjustada – nii nagu tekivad UV-kiirguse tagajärjel kahjustused nahal, tekivad need ka silmas. Oluline on teada, et UV-kiirguse kahjulik mõju on kumulatiivne – see koguneb elu vältel ja võib kaasa tuua negatiivseid muutusi silma tervises.

Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

