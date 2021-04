Raadiohommikus: börsifirmad oma tulemustega ja idud suurte plaanidega

Barkingu juht Kustas Kõiv räägib Äripäeva raadio hommikuprogrammis laienemisplaanidest Euroopas ja USAs.

Äripäeva raadio neljapäevasest hommikuprogrammist selgub, millest kõnelevad Tallinna börsi ettevõtete esimese kvartali tulemused nii ettevõtete endi kui ka Eesti majanduse kohta laiemalt. Ambitsiooni süstivad hommikujuttudesse aga mitu jõuliselt laienevat ettevõtet.

Neljapäeva hommikul teatavad esimese kvartali tulemused Tallink, Arco Vara ja Eften Capital. Ettevõtete juhid Paavo Nõgene, Miko-Ove Niinemäe ja Viljar Arakas selgitavad neid kuulajatele lahti.

Ülipopulaarse Funderbeami kampaania läbi viinud Barkingu juht Kustas Kõiv selgitab, kuidas kaasatud 1,5 miljoni euroga Euroopas ja USAs laienetakse ning mida investoreid pahandanud kampaania õpetas.

Mõne tunniga märgiti Funderbeamis täis ka toidupakkide tootja Tactical Foodpack kampaania. 700 000 eurot kaasanud ettevõtte juht Sverre Puustusmaa selgitab, kuidas kiirelt kasvav ettevõte lähiaastail käibe mitmekordistab.

Investoreilt sai kasvuks enam kui 400 000 eurot värbamist digitaliseeriv idufirma VideoCV. Ettevõtte juht Kristian Kalle selgitab, kuidas liikuv pilt värbamist muudab ja soodsamaks-kiiremaks teeb.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni saatejuht Rivo Sarapik ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

Raadiopäev jätkub viie saatega.

10.00–11.00 "Kõik ärikinnisvarast". Kui ettevõttel on suured energiakulud, on vaja kasutusele võtta taastuvenergia lahendus, et tõsta hoone energiaklassimärgist – üks variant on päikesepaneelide paigaldamine. Mida seesugune mitmeks kümnendiks tehtav investeering endast täpsemalt kujutab, räägivad saates Solar4you projektijuhid Rando Simson ja Risto Laan. Muu hulgas tuleb jutuks, mida paigalduse juures tasub arvestada, milline on tasuvusaeg ja kuidas mõjutavad paigalduste mahtu lõppenud toetused.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Luubi all". Seekordses saates tulevad luubi alla idufirmadele jagatavad miljonid eurod, kuidas tuntud tööstusfirma skeemitas pankadelt suuri summasid välja, samuti on jutuks pahatahtliku prügiärimehe uus äri, mille vastu on otsustanud Viimsi vald igal juhul võidelda, ja ärimees Oliver Kruuda tegemised.

Saadet juhib Marge Väikenurm.

12.00–13.00 "Tark elukeskkond". Peateema on elektriautode laadimistaristu olukord hiljuti jõustunud ehituseadustiku taustal. Nimelt peab nüüd uute majade juurde paigaldama laadimispunkti ja juhtmetaristu. Stuudios arutlevad neil teemadel ABB tootejuht Urmas Laine ja WEG Eesti turundusjuht Jüri Luud. Telefonitsi kommenteerivad lühidalt ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi keskkonnasäästliku ehituse valdkonnajuht Erkki Seinre ning Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu tegevjuht Arno Sillat.

Saate teises pooles teeme juttu robotiseerimise olukorrast Eesti tööstuses koos Äripäeva tööstusuudiste teemaveebi juhi Harro Puusillaga. Saate viimases osas räägime koos ABB tootejuhi Ivar Rätsepaga ökodisaini määrusest, mis hakkab peagi kehtima Euroopa Liidu elektrimootoritele ja sagedusmuunduritele.

Saadet juhib Gregor Alaküla.

13.00–14.00 "Õppetund". Saates tuleb andragoogika taustaga spetsialistidega juttu sellest, miks on täiskasvanuõpe kasulik personalijuhi, tippjuhi ja koolitaja seisukohast. Külas on sisekaitseakadeemia rektor Marek Link, Elisa personalivaldkonna juht Kaija Teemägi ning Aeternumi koolitaja ja konsultant Kati Tikenberg. Saate võtab kokku EPALE saadik Piret Maiberg-Nõu.

Link jagab, kuidas on andragoogika aidanud inimeste juhtimisel, tippjuhiks saamisel ja õppeasutuse töö korraldamisel. Teemägi võtab aga kokku selle, kuidas aitab andragoogika personalijuhi töös ning kuidas on see olnud kasulik juhtide ja spetsialistide arengu toetamisel. Tikenberg aga avab, mida annab andragoogiline haridus koolitajale ja õppijatele.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Seekordses saates räägitakse muutunud pankrotiseadusest ja pankrotist üldisemalt. Kas teate, mis on maksejõuetuse teenistus ja milliste näitajate alusel hinnata oma äripartnerite majanduslikku olukorda?

Seadust lahkab ja nõu annab Tarmo Peterson, advokaadibüroo RASK partner ning Eesti üks tugevamaid eksperte vaidluste ja maksejõuetuse valdkonnaga seotud õigusküsimuste lahendamisel. Advokaadibüroo RASK on lepingute teabevara koostööpartner.

Saadet juhib Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar.

