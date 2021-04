Raadiohommikus: kes sai eelarvestrateegiast jackpoti ja kellele jäid tühjad pihud?

Riigi eelarvestrateegia tagamaid lahkab Äripäeva hommikuprogrammis riigihalduse minister Jaak Aab. Foto: Liis Treimann

Reedel uurime Äripäeva hommikuprogrammis, mida valitsus ikkagi äsja kinnitatud riigi eelarvestrateegiaga taotleb ning kumb kahest valitsuserakonnast tõmbas läbirääkimistelt pikema kõrre? RESi sünni tagamaid avab riigihalduse minister Jaak Aab.

Uuel nädalal hakkab riigikogu arutama nn Huawei keelustamise seadust. Telekomifirmal Elisa on sellest kõige enam kaotada ning nad võitlevad lõvina, et ilmselt möödapääsmatust sammust maksimum välja võtta. Miks ja mida Elisa saada tahab, et Huawei tehnoloogia välja vahetada, räägib Elisa tehnoloogiajuht Toomas Polli.

Kohe-kohe avanevad taas kauplused ja need, kes on ellu jäänud, saavad hakata taas kliente vastu võtma. Äripäeva kaubanduse teemaveeb uuris moekaupade maksuandmeid, et välja selgitada, kuidas riiete ja muude moekaupade pakkujatel koroona-aasta läks. Sellest, mis selgus, räägib lähemalt kaubanduse teemaveebi juht Maarit Eerme.

Hommikuprogrammi veavad Äripäeva ajakirjanikud Urmas Jaagant ja Ken Rohelaan.

Raadiopäev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 "Sisuturundussari: Soraineni sagedus". Saates tuleb arutluse alla, kuidas Eesti võiks rahvusvahelises maksukonkurentsis rohkem võita, et mitte jääda teise või lausa kolmanda ešeloni riikide hulka. Jutuks tuleb võitlus maksumaksjate pärast – digiettevõtete õitseajal on loomulik, et püütakse leida maksude mõttes kõige soodsam tegevuskoht. Lisaks räägitakse kõrgest tööjõumaksust, mis iduettevõtjatele probleeme tekitab.

Kas Eesti maksusüsteem on mugavustsooni kinni jäänud ja kas praegusel kaugtööd soosival ajastul võib töötajate välisriigis töö tegemine kaasa tuua maksuriske, arutlevad saates saatejuhid Mario Sõrm ja Kaupo Lepasepp maksuadvokaatide Kaido Künnapase ja Tanel Molokiga.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädala olulisimate teemade üle arutlevad Äripäeva ajakirjanikud Kristjan Pruul, Martin Johannes Teder ning Pille Ivask. Saates räägime riigi kärpekavast, suurtest reformidest, erastamisplaanidest, T1 kaubanduskeskuse allakäigutrepist ning markantsetest ärilugudest.

13.00–14.00 "Uus Maa kinnisvarasaade". Saates uurime, mil määral kuumenev turg tavapäraselt kevadeti niigi hoogustuvat eramu-, krundi- ja suvilaturgu tagant tõukab, ning küsime, kas tõesti ostetakse kokku valimatult kõike. Uurime, kui kaugele Tallinnast maakodusid ja suvilaid ollakse nõus ostma, millistele tingimustele need peavad vastama, ning selgitame välja, millistes Harjumaa piirkondades ja ka millistes Tallinna linnaosades on kruntide ja majade nõudlus kõrgeim, ning anname nõu nii investorile kui koduotsijale.

Saates on külas Uus Maa Harjumaa juhtiv konsultant, Pirita ja Viimsi kutseline maakler Marek Kirjanen ja Harku valla ja Harjumaa kutseline maakler Ketlin Jundas.

Saadet juhib Lauri Leet.

15.00–16.00 "Kullafond". Saates meenutame eelmise aasta jaanuaris olnud saadet „Lavajutud“, mis oli salvestatud logistika aastakonverentsil. Esimeses saateosas kuulete kahte ettekannet, millest esimese teeb Flameko Forwarding OÜ müügijuht Kalev Kirt. Logistika Hiinast ja Hiina – kuidas toimub, millised on võimalused ja kulud ning mida tähele panna? Toome teieni kogemused ja näited elust enesest.

Saate teise ettekande teeb OÜ Stigo juhatuse liige Ardo Reinsalu. Hiinas oma tootmisega alustamine on ahvatlev paljudele ettevõtjatele. Milliseid raskusi tuleb selleks ületada ning milliseid logistilisi väljakutseid see endaga kaasa toob?

Kolmandana kõneleb kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja Martin Arpo. Hiina tahe allutada kogu maailma majandus enda tahtele on üldteada. Milliseid ohte see endas kätkeb ja millega peaksid selles kontekstis arvestama meie logistikaettevõtted?

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

