Koroonakriis lükkas moekaupade müüjad auku, mõnda tabas pimestav edu

Sokisahtli kauplus Tallinnas Nautica keskuses Foto: Raul Mee

Värskelt avaldatud maksuandmed paljastavad moekaupade müüjate ränga kukkumise, teisalt leidub ka erandeid, kes on suutnud käivet priskelt kasvatada.

Weekendshoes on teine üks väheseid moekaupade müüjaid, kellel on võrreldes aasta varasemaga paremini läinud. Ettevõtte tegevjuhi Taavi Laeksi sõnul on nad jätkanud oma tavapärase tegevusega ning midagi olulist muutnud ei ole. Juhi sõnul on kasv tulnud ilmselt lojaalsetelt klientidelt, kirjutab teemaveeb Kaubandus.ee.

Hansmarki juhatuse esimees Mait Saarts ütles aga, et kolmekümne aasta jooksul ei ole firmal olnud nii halba poolaastat kui nüüd novembrist aprillini. „Kõik selgub mai alguses, kui kauplused avatakse,“ ütles ta. Saarts selgitas, et kui läheb nagu aasta tagasi, siis elab kriisi üle, kuna neil on piisav reserv kogutud.

Saartsi sõnul on neil kulud kogu aeg kontrolli all olnud ning õnneks pole nad pidanud kedagi koondama. „Kahjuks osa meie hulgiostjatest on juba alla andnud.“

Loe Sokisahtli, Tallinki riidemüügiga tegeleva tütarfirma ja teiste kaupmeeste kommentaare ning vaata ettevõtete käibekasvu edetabelit teemaveebist Kaubandus.ee.