Mart Mägi tahab teha Eesti Posti rahvuslikuks uhkuseks, viia kasumisse ja börsile

Konkursi "Parim juht 2021" finalist, Statistikaameti juht Mart Mägi suundub lähipäevil juhtima Eesti Posti. "Rõõmustan selle üle, et andmed on tõstetud rohkem au sisse. President ja peaminister on meid tänanud nende andmestik eest, mida on kasutatud nii pandeemia, aga ka laiemalt ühiskonna mõistmiseks," vaatas ta tehtule tagasi. Foto: Andras Kralla