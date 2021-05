Välismaistest artistidest võib sel suvel ilmselt vaid unistada

Aeg on koroonaeelne, toimub Intsikurmu Music Festival. Foto: Eero Vabamägi, Postimees/Scanpix

Suvistest kontsertidest ja festivalidest on kõige suurem lootus väiksematel Eesti artistidega väliüritustel. Välismaiste esinejatega kontserte me sel suvel tõenäoliselt ei näe.

Kontserdikorraldajad on valmis kodumaiste artistidega suvekontserte korraldama nii, kuidas vähegi võimalik, ning vajadusel plaane ümber mängima. Festivalidel seisab praegu aga ees otsustamine, kas need üldse toimuvad, kuna neid mõjutab publiku arvu piirang, võimatu on saada ka toetajaid ning välismaiste artistidega on olukord lootusetu.