Evelin Võigemast rahast ja ärist: enne kriisi saime muretult elada

Näitleja Evelin Võigemast rääkis Äripäeva raadiosaates "Edukad naised", et riik peaks kriisist väljumiseks suunama rohkem fookust vabakutselistele näitlejatele. Foto: Tairo Lutter, Õhtuleht

Kaheinimese loomeettevõtet Hecuba OÜ juhtiv näitleja Evelin Võigemast rääkis saates “Edukad naised”, et koroonakriis õpetas teda ettevõtjana sääste koguma. Tema hinnangul sõltub näitlejate ellujäämine nende majandamisoskusest.

“Varem ma nii väga ei mõelnud sellele, mis homme või ülehomme tuleb. See kriis on pannud ennastki mõtlema sellele, et miski pole püsiv,” märkis ta.