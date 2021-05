Kristjan Rotenberg: töötame kui tšempionid, aga puhkame nagu orjad

Mentor ja koolitaja Kristjan Rotenberg on uutele ideedele avatud mees. Pikalt suurtes tööstusettevõtetes juhtimise ja kvaliteediteemadega tegelenuna on ta täna ise oma aja peremees ja just aeg on see, mida ta ka teistele otstarbekamalt kasutama õpetab.

Väljaanne Gentleman kohtub Kristjaniga kroonviiruse ajal tavaks saanud videointervjuu asemel hoopis matkarajal. “Looduses tuleb käia ja endale teadlikult aega tekitada. Me kipume töötama nagu tšempionid, aga puhkame kui orjad,” ütleb ta.