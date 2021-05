Soome eksperdid laidavad Eesti maksumudeli maha, valitsus võtab kaalumisele

Sanna Marini valitsus Soomes annab aasta, et uurida Eesti ettevõtte tulumaksu modifikatsiooni võimalikkust. Foto: Liis Treimann

Soome maksueksperdid ei pea midagi mõttest, et ettevõtete väljavõtmata kasumit võiks maksustada soodusmääraga, kirjutab Kauppalehti.

Sanna Marini juhitav valitsus otsustas hakata uurima riigi ettevõttemaksu muutust, mille ideed on juba varem promonud rahandusminister Matti Vanhanen. Mõte on selles, et ettevõttest väljavõtmata kasumit võiks maksustada madalama määraga kui väljavõetud kasumit. Eestis, nagu teada, ei maksustata ettevõttest väljavõtmata kasumit üldse.