Ampler Bikes osakud langesid pärast börsiteadet

Ampler Bikes asutaja ja juht Ardo Kaurit. Foto: Andras Kralla

Ampler Bikes juhtkond tõdes, et see aasta on olnud väljakutsete rohke ning aina enam paistab neid tulevat. Tarneahela probleemide tõttu pikenevad valmistoodangu tarneajad ja see tähendab ka müügi vähenemist, kirjutab ettevõte börsiteates.

Lisaks tuli tagasilöök ka süsinikkahvlite kvaliteediprobleemi tõttu, mis tähendas, et Ampler pani neid toova ettevõtte CURT Manufacturing tellimused ootele. Ampler kirjutas, et praegu uuritakse koos välispartneritega kõiki üksikasju ja jätkatakse tarnetega alles siis, kui ollakse välistanud riskid klientidele või kui leitakse sobivad asendajad. Süsinikkahvlite kvaliteediprobleemi tõttu on tõenäoline, et Ampler valmistab see aasta vähem elektrijalgrattaid kui plaanitud.