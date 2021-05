Raadiohommikus: värske salat ja teised tulusad (rohe)investeeringud

Click & Grow looja ja tegevjuht Mattias Lepp. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Äripäeva raadio hommikuprogrammis tutvustab Click & Grow' asutaja ja tegevjuht Mattias Lepp ettevõtte uut tooded Click & Grow 25 ning räägib selle turule toomiseks käivitatud Kickstarteri ühisrahastuskaampaaniast. Saame teada, kuidas salat potti saab ja milliseid muutusi hoiakutes ning seetõttu avanevaid võimalusi näeb ettevõte koroonapiirangutest vabanevas maailmas.

Stuudiosse tuleb füüsik Andi Hektor, kellega tungime rohepöörde sisusse. Kas ja kuidas peaks investor eristama tõeliste väärtuste loomist rohepesust, millised taastuvenergia liigid on perspektiivsed, millised tehnoloogiad tulekul. Oleme suuresti akudest sõltuvuses. Kui räägitakse üha uutest akutehastest, siis kui edukad oleme akude efektiivsemaks ja nende tootmise rohelisemaks muutmises ja taaskasutuses – ehk kas Kongo koobaltikaevandustes tiksub järgmine vihmametsapomm?

Hommikuprogrammi külaline on investor Rait Kondor, kellega vaatleme, miks jäävad tihtipeale investori radarilt välja ettevõtted, mis tegutsevad ometi siinsamas meie nina all Balti börsil, loovad väärtust ja tõotavad perspektiivis tõhusat tulu. Üks niisuguseid on kvartalitulemuste ootuses lätlaste SAF Tehnika, millest Kondor äsja Äripäeva börsirubriigis põhjaliku analüüsi kirjutas.

Raadiohommikus tuleb ka juttu esmaspäeval algavast massvaktsineerimise järgmisest peatükist ning kiikame Äripäeva maakonnaajakirjanduse esimest pääsukest – Lääne-Virumaa uudistekülge, mis on kohe-kohe lugejatele avanemas.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Kaspar Allik.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Välisterrasside avamise valguses räägime saates VeltEksperdi müügijuhi Karol Bokbinderiga, kuidas oleks neid mõistlik soojendada. Jutuks tuleb gaasisoojendite ja elektriliste soojuskiirgurite efektiivsus, paigaldamine, erinevad funktsioonid, turvariskid ja hooldamine.

Kuna üha enam veedetakse aega väljas, on saate teises pooles teemaks keraamilised grillid. Ka grillide puhul tuleks tegelikult valikut tehes nii mõndagi arvesse võtta. Sellest kuuleb lähemalt juba saates. Saatejuht on Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Saate teemaks on andmekaitsereeglid. Tuletame ettevõtjatele meelde olulisi probleemkohti, mis võivad trahve kaasa tuua. Räägime huvitavatest kaasustest Euroopa Liidus ja Eestis ning saate viimases osas teeme juttu ka andmekaitseinspektsiooni tööpraktikast ja Eestis plaanitavatest uutest trahvidest. Külas on vandeadvokaat ja Tartu Ülikooli andmekaitse õppejõud Maarja Pild. Saadet juhib Gregor Alaküla.

12.00–13.00 "Infopankur". Infopankur uurib seekord digiturunduse ja isikuandmete kaitse üldmääruse ehk GDPRi kooseksisteerimise võimalusi. Kas isikuandmete kaitse on juba piisavalt range? Zoomi-stuudios on Dreamgrow Digital OÜ tegevjuht Priit Kallas ja andmekaitseinspektsiooni õigusnõunik Liisa Ojangu. Saadet juhib Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 "Juhi jutud". Võtame kokku konkursi „Parim juht 2021“ kolme finalisti tutvustamise ja teeme seda läbi kahe nurga. Saate esimeses pooles kõnelevad finalistid – Coop Panga juht Margus Rink, Hanza Mechanicsi Tartu ja Narva tehase juht Emöke Sogenbits ning endine statististikaameti ja nüüdne Eesti Posti juht Mart Mägi –, mis neid tippjuhiks viis ja mida sellest teest õppida, ning jagavad ühe lugemissoovituse igale juhile.

Kuna lugemissoovitusest kõlab läbi nimi Jack Welch, kes oli legendaarne General Electricu juht ja mitme juhtimisraamatu autor, siis räägimegi saate teises pooles Eleringi juhi Taavi Veskimäe ja personalijuhtimise ühingu Pare juhi Kärt Kinnasega Welchi fenomenist ja tema õppetundidest.

Saate pani kokku Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Tegijalt tegijale". Meenutame saates läinud aasta sügisel esimest korda eetris olnud saadet. Mis on emotsionaalse enesejuhtimise ja vaimse tervise "ingver, küüslauk ja mesi"? Miks on tööandja seisukohalt oluline, et töötajad suudavad ennast hästi emotsionaalselt juhtida? Millised sõnumid jõuavad inimesteni ja millised pigem mitte? Sellest rääkis saates Tartu Ülikooli psühholoogiainstituudi vanemteaduri Andero Uusberg.

Saadet juhtis Äripäeva Akadeemia koolitaja Jaanus Kangur.

