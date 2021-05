Füüsik rohepöördest: investor olgu ettevaatlik

Mitmed riigid kehtestasid väga jõuliselt nõuded, et autokütustes peab sisalduma taastuvat ressurssi. Võluvitsaks osutus palmiõli. Paraku ei toodeta palmiõli eriti ökonoomsel viisil ja see nullib kogu taastuva rerssursi efekti ära, rääkis füüsik Andri Hektor. Foto: Antara Foto Agency

Mõned tehnoloogiad, mida praegu buumiva rohepöörde kontekstis esitletakse kui rohelisi, kuid mis on rohelised vaid teatud tingimustel või pole seda üldse, rääkis Äripäeva raadios füüsik Andri Hektor. Saates tulid jutuks ka tehnoloogiad, mille arengut tasuks silmas pidada.

Viimase paari aasta jooksul on investeeringud hakanud jõuliselt liikuma rohetehnoloogiasse, mida veavad suuremad pangad, nii et praktiliselt on varsti on võimatu laenu saada nii-öelda fossiilsetele tehnoloogiatele. Eestis puudutab see otseselt põlevkivitööstust.